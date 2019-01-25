Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
Kanser hastalarının kabusu sona erdi !
Kanser hastalarının kabusu sona erdi !
Facebook, Whatsapp ve Instagram'a yeni özellik
Facebook, Whatsapp ve Instagram'a yeni özellik
AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Ocak 2019 22:11

Maduro'dan ''darbe'' açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, darbe hakkında açıklamalarda bulundu.

Maduro'dan ''darbe'' açıklaması
A+ A-

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek." dedi.
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro,Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ülkede son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek" ifadesini kullandı.

'BAŞKENTTE 1 MİLYON CHAVEZCİ YÜRÜDÜ, DÜNYA BASINI GÖRMEDİ'

Avrupa ve ABD medyasının, gerçek dışı haberler yayınlayarak manipülasyon yapmaya çalıştığına değinen Maduro, bazı yayın organlarının seneler önceki görüntüleri şimdi oluyormuş gibi vererek tek taraflı davrandığını belirterek ''Caracas'ta 1 milyon Chavezci yürüdü, ama bunu kimse görmedi'' ifadelerini kullandı.

'ABD İLE DİĞER İLİŞKİLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Ülkesinin ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesinin petrol ticaretini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız" yanıtını verdi.

'TEK KALKANIMIZ ANAYASA'

Elindeki anayasa kitapçığını gazetecilere gösteren Maduro, ''Elimizdeki tek kalkan budur'' dedi. Maduro ayrıca muhalefetle diyalog kanalını her zaman açık tuttuğunu belirtti.

devlet başkanı , darbe , maduro
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM