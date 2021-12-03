Mağazada ayağına çivi batan kadına 10 milyon dolar tazminat

ABD'nin en büyük mağaza zinciri Walmart, mağazada ayağına çivi batan müşterisine 10 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABD'nin en büyük ve en yaygın şube ağına sahip mağazalar zinciri Walmart gündeme bir Tazminat haberiyle geldi.

Şirket mağazalarından birinde alışveriş yaparken ayağına çivi batan ve bu sebepten oluşan komplikasyonlar nedeniyle bacağının bir kısmını kaybeden kadının açtığı tazminat davasını kaybetti.

April Jones adındaki kadın 2015 yılında Walmart'ın South Carolina eyaletinde bulunan bir mağazasında alışveriş yaparken paslı bir çiviye basmış, çivi ayakkabısını delerek ayağını yaralamıştı. Bu yaralanma sonucu enfeksiyon kapan kadın birçok operasyon geçirmek zorunda kaldı ve daha sonra ayak parmaklarının bir kısmını ve sağ bacağının da neredeyse tamamını kaybetti.

Jones bu yaşananlardan sonra 2017 yılında dava açarak Walmart'ı mahkemeye verdi. Üç yıl süren davadan sonra mahkeme şirketi suçlu buldu ve kadına 10 milyon Dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

April Jones'un geçirdiği operasyonlardan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu ifade edilirken avukatlarının ABD basınına yaptığı açıklamaya göre talihsiz kadın kazandığı tazminatı bacağına protez taktıracağını, evini tekerlekli sandalyeye uygun şekilde yenileyeceğini ve olay sonrasında ve gelecek günlerde geçirmek zorunda kalacağı yeni tıbbi operasyonlar için kullanacağını söyledi.

Jones'un avukatlarından biri karardan duydukları memnuniyeti "Mahkemeye müteşekkiriz" sözleriyle değerlendirirken Walmart sözcüsü Randy Hargrove ise yaptığı açıklamada müşterilerin güvenliği için alınan önlemlere çok dikkat edildiğini ve kadının yaralanmasının sebebinin mağazadaki paslı çividen kaynaklandığına inanmadıkları ifade etti. Hargrove, açıklamasına "Jürinin verdiği karara saygı duymakla birlikte sunulan delillerin yaralanmayla ilgili kesin kanıt oluşturmadığını ve bunun mağazamızın suçu olmadığını düşünüyoruz" sözleriyle devam etti.

Walmart 2016 yılında da Alabama eyaletinde alışveriş yapan bir müşteriye yöneltilen hırsızlık suçlaması nedeniyle mahkeme tarafından bu kişiye 2,1 milyon dolar tazminat ödemekle cezalandırılmıştı.