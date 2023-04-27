Mahkemeden Donald Trump'a ret!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili büyük jüriye ifade vermesine yönelik itirazı reddedildi.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın hukuk ekibinin, alt mahkemenin Pence'in ifade vermesine dair kararını engellemek için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

ABD basınına göre, temyiz mahkemesinin bu kararı, Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman atanan eski Başsavcı Jack Smith’in, Pence'in büyük jüri huzuruna çıkması için mahkeme celbini uygulamasının yolunu açtı.

Eski Başkan Yardımcısı Pence, söz konusu soruşturmada ifade vermesi halinde 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ilişkin büyük jüri huzuruna çıkan Trump döneminden en üst düzey isim olacak.

Pence, federal mahkemenin büyük jüriye ifade vermesi hükmüne itiraz etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Federal Mahkemesi, 28 Mart’ta, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 2020 seçimlerini bozma çabalarını soruşturan büyük jüri önünde ifade vermemek için öne sürdüğü "yürütme ayrıcalığı" tezini reddetmişti.

Washington D.C. Federal Mahkeme Yargıcı James Boasberg, Pence’in, eski Başkan Donald Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith’in çağrısına cevap vermek zorunda olduğuna hükmetmişti.

Uzmanlar, Pence’in Yargıç Boasberg’in kararını temyize götürme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

AA