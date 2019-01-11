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  3. 11 Ocak 2019 22:56

Makedonya'nın ismi değişti ! İşte ülkenin yeni ismi...

Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyetiolarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.

Makedonya'nın ismi değişti ! İşte ülkenin yeni ismi...
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NATO ve AB, Makedonya Meclisi'nin, ülkenin adının değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğine onayını destekledi.

Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak  değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri Mecliste onaylandı. 

Mecliste yapılan oylamada, milletvekilleri dört yasa değişikliği için  oy kullandı. 120 milletvekilinin bulunduğu Meclisteki oturuma, muhalefetteki İç  Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE)  milletvekilleri katılmazken, 81 milletvekili hazır bulundu. Oturuma daha önce  VMRO-DPMNE'de bulunan ve anayasa değişikliklerini desteklemelerinden dolayı  partilerinden ihraç edilen 8 bağımsız milletvekili de katıldı.

Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziran ayında imzalanan  Prespa Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak  değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri Meclisin üçte ikisi olan 81  milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Anayasal değişiklikler, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un onaylanmasının  ardından yürürlüğe girecek.

Meclis Başkanı Talat Caferi, İvanov'un daha önce Meclisten geçen  Dillerin Kullanımı Yasası ve Prespa Anlaşması'nı imzalamaması dolayısıyla iki  yasanın da doğrudan Resmi Gazete'ye gideceğini açıklamıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da ocak ayında anlaşmayı  Yunanistan Meclisine getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

NATO ve AB'den Makedonya'ya destek

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Makedonya Meclisi'nin,  ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa  değişikliğini onaylamasına destek verdi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı  mesajda, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i tebrik ettiğini belirterek, "NATO,  istikrarlı ve müreffeh bir bölgenin oluşması için önemli katkı sağlayacak  anlaşmanın tam olarak uygulanmasına güçlü destek vermektedir." açıklamasını  yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini ile AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes  Hahn ise yaptıkları yazılı açıklamada, anayasa değişikliğinden dolayı duydukları  memnuniyeti ifade etti.

Bölgedeki en eski ihtilaflardan birinin çözülmesi için siyasi liderler  ve vatandaşların kararlılık gösterdiğine dikkati çeken Mogherini ve Hahn,  Makedonya'nın, AB yolunda ilerlemesi için önem taşıyan Prespa Anlaşması'na tam  destek verdiklerini kaydetti.

Anayasa değişikliği

Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak  değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri, Mecliste onaylandı.

Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziran ayında imzalanan  Prespa Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak  değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri, Meclisin üçte ikisi olan 81  milletvekilinin oyuyla onaylandı.

İsim sorunu nedir?

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı  olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde  "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin  değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu  Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya  üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler  (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan  ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici  referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe  kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran  Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında  görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını  açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar  atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan  yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey  Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması  bekleniyor.

AA

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