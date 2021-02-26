Malezya’da devrim gibi LBGT kararı

Malezya müslüman bir ülke ve ülkede İslamdan kaynaklanan “doğaya aykırı” cinsel ilişki, yani eşcinsel yasak.

2018’de eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanan bir kişi, bu kurala karşı dava açtı ve Malezya’nın yüksek mahkemesi, şeriattan kaynaklanan bu kuralın Malezya Anayasası’na aykırı olduğuna karar verdi.

Ülkede daha önce Başbakan Enver İbrahim, eşcinsel ilişki yaşadığı nedeniyle tutuklanmış, yıllarca hapis yatmış ve siyasetten yasaklanmıştı.



