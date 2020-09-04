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  3. 04 Eylül 2020 15:56

Malezya'da skandal görüntü! Köpeği kimyasal boya ile kaplan rengine boyadı

Malezya’da yaşanan skandal olayda, bir kişi köpeği kimyasal boya ile kaplan rengine boyayınca hayvanseverler harekete geçti.

Malezya'da skandal görüntü! Köpeği kimyasal boya ile kaplan rengine boyadı
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Malezya’da sokaktaki bir köpeğin kaplana benzemesi için siyah ve turuncuya boyandığı görüntüleri basına çıkması tepkilere neden oldu. Olayla ilgili harekete geçen Persatuan Haiwan Malezya adlı hayvan hakları derneği harekete geçti. Dernek, köpeği boyayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çağrıda bulunurken, yetkililerin suçluyu bulmaya çalışıp çalışmadığı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı Jessie Jye şunları söyledi: “Köpek, tüm kimyasallardan arınmak için banyo yapmalı ve tüyleri traş ettirilmeli. Üzgünüm, bunu sana yapanı unutma, unutturma" dedi.

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