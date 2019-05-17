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  3. 17 Mayıs 2019 17:29

Mali'de sel felaketi: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Mali'de aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Selden en çok etkilenen şehrin lkenin başkenti Bamako olduğu belirtildi.

Mali'de sel felaketi: 15 ölü
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Mali’de sağanak yağışlar sonucu oluşan selde 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Sel baskınlarının çok sayıda bölgede meydana geldiği belirtilirken; en çok zarar gören bölgenin başkent Bamako olduğu duyuruldu.

Yerel medya, Mali’de sağanak yağışlar sonucu oluşan sel baskınında 15 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Başkent Bamako’nun en çok etkilenen bölge olduğu belirtildi.



Bamako şehrinin Banconi, Daoudabougou, Bacodjicoroni, Tiebani, Kabala, Yirimadio, Kalaban-Coura ve Sotuba bölgelerinin sel altında kaldığı duyuruldu.

DHA

sel faciası , mali
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