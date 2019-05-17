Mali'de sel felaketi: 15 ölü

Mali’de sağanak yağışlar sonucu oluşan selde 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Sel baskınlarının çok sayıda bölgede meydana geldiği belirtilirken; en çok zarar gören bölgenin başkent Bamako olduğu duyuruldu.





Yerel medya, Mali’de sağanak yağışlar sonucu oluşan sel baskınında 15 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Başkent Bamako’nun en çok etkilenen bölge olduğu belirtildi.







Bamako şehrinin Banconi, Daoudabougou, Bacodjicoroni, Tiebani, Kabala, Yirimadio, Kalaban-Coura ve Sotuba bölgelerinin sel altında kaldığı duyuruldu.