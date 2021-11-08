Markette mide bulandıran olay! Sapığı güvenlik kamerası ele verdi

ABD'nin Florida eyaletinde 21 yaşındaki bir genç, süper markette oğluyla alışveriş yapan kadına bakarak kendini tatmin etti. İğrenç olayın ardından gözaltına alınan sapık, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana geldi.



21 yaşındaki Elias Flor, 12 yaşındaki oğlu ile oyuncak reyonlarına bakan kadına bakarak kendini tatmin etti. Kadının oğlu Elias'ın yaptıklarını görünce annesine söyledi. Anne olayı anında market çalışanlarına söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kimliği tespit edildikten sonra gözaltına alınan Elias, cinsel tacizin yanı sıra, yaşı küçük olan bir kişinin önünde cinsel eylemde bulunmaktan da yargılandı.

Winter Haven Polis amirliği, Elias'ın kadını uzaktan gördükten sonra cinsel organını dışarı çıkardığını, kadına bir metre mesafe kaldığında kendini tatmin ettiğini itiraf etti.

Elias yüz kızartıcı suçtan dolayı 15 ay hapis cezası aldı.

Hapis cezasının yanı sıra mahkeme, masraflarını ödeyecek olan Elias'a cezaevinde psikolojik destek verilmesine karar verdi.