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Martin Luther King’in oğlu hayatını kaybetti

Martin Luther King’in oğlu hayatını kaybetti
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Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan ABD’li aktivist Martin Luther King’in oğlu Dexter Scott King, 62 yaşında prostat kanserinden hayatını kaybetti.

Martin Luther King adına kurulan sivil toplum kuruluşu King Merkezi’nden yapılan açıklamada “Dr. Martin Luther King Jr. ve Bayan Coretta Scott King'in en küçük oğlu ve üçüncü çocuğu, prostat kanserine karşı verdiği cesur bir mücadelenin ardından bugün, 22 Ocak 2024'te hayata veda etti” denildi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, Dexter Scott King’in ardından paylaştığı taziye mesajında “Michelle ve ben Dexter Scott King'in vefatını duyduğumuzda üzüldük. Dexter, Dr. Martin Luther King Jr ve Coretta Scott King'in en küçük oğluydu ve hayatını onların mirasını korumaya adadı. The King Center'ın Başkanı olarak yeni nesile adalet ve eşitlik için çalışmalarını sürdürmeleri konusunda ilham verdi” dedi. 

DHA

Etiketler Martin Luther King
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