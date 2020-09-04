Maysak Tayfunu Rusya'da hayatı felç etti

Japonya ve Güney Kore'yi etkisi altına alan Maysak tayfunu Rusya’da Vladivostok'un da dahil olduğu Primorski bölgesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Birçok bina hasar görürken bir kadının da tayfunun uçurduğu cisimlerin çarpması sonucu sürüklendiği görüntülendi.Vladivostok Limanı’nda bulunan vinç çekicinin tayfunun etkisiyle 6 gemiye çarptığı, can kaybının ise yaşanmadığı belirtildi. Kamyonların da devrilmesine neden olan tayfundan dolayı yaklaşık 600 bin kişiye ‘Evde kalın’ uyarısının yapıldığı ifade edildi.