Meclis'te yetişkin içerik skandalı

İngiltere’de iktidar partisindeki bir milletvekilinin Avam Kamarası’nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken cep telefonundan porno izlediği iddia edildi.

Muhafazakar parti iddiayla ilgili soruşturma başlattı. BBC’nin haberine göre olay Salı günü Muhafazakar Parti milletvekillerinin, bir toplantısında, bir bakan yardımcısı tarafından gündeme getirildi.

Bir başka milletvekili ise bakan yardımcısının ifadelerini destekledi. Sun ve Daily Mirror gazeteleri, Muhafazakar Parti’nin, kadın milletvekillerinin toplantıda cinsiyetçilik ve taciz iddialarını da gündeme getirdiğini açıkladı. Yetişkin içerikli film izlemekle suçlanan milletvekilinin adı, parti disiplininden sorumlu Grup Başkan Vekili Chris Heaton-Harris’e söylendi.