Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Binlerce kişi Kabe'yi korumak için harekete geçti.
Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti.
Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.
MEKKE-CİDDE OTOYOLU KAPATILDI
Mekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.
Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin ertelendiği bildirildi.
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