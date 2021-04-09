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Meksika’da 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu

Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başladığı 2006’dan beri 85 binin üzerinde insanın ortadan kaybolduğu belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları ve Çok Taraflı İlişkiler Departmanından Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla sayıda cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulunduğunu belirtti.

2006’nın başından 7 Nisan'a kadarki süreci konu alan ve hükümet tarafından hazırlanan raporda 85 bin 6 kişinin ortadan kaybolduğunu aktaran Encinas, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle gizli mezarların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunduğu biliniyor.

Etiketler meksika kayıp 85 bin kişi
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