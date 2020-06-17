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  3. 17 Haziran 2020 09:25

Meksika'da bir günde 730 kişi öldü

Koronavirüsün hızla yayıldığı ülkelerden Meksika'da son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 18 bin 310'a, vaka sayısı 154 bin 863'e yükseldi.

Meksika'da bir günde 730 kişi öldü
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

AA

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