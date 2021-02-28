Meksika'da eve silahlı saldırı: 11 kişi öldü

Evin içinde ve önünde 11 kişinin cesedi bulundu, saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyaletin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi öldü

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

Jalisco eyaletine bağlı El Salto şehrinde geçen yıl toplam 189 ceset tespit edilmişti.