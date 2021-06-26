Meksika'da hastane otoparklarına Covid-19 servisi kurulacak

Meksika'da artan koronavirüs vakalarının ardından hastanelerde yer kalmaması nedeniyle hastane otoparklarının yataklı servislere dönüştürüleceği açıklandı.

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, Baja California Sur eyaletindeki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını bildirdi.

Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki Covid-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.

Meksika'da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

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Öte yandan salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 1, Meksika’da 278, Arjantin'de 542, Kolombiya'da 685, Peru'da 98, Şili’de 215, Ekvador’da 56, Bolivya'da 82, Paraguay’da 125, Guatemala'da 66, Uruguay'da 34 ve Honduras'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 511 bin 142’ye, 79 bin 277 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 322 bin 760’a çıktı.

Ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 669 bin 196 vaka ve 125 bin 378 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 548 bin 159 olarak açıklandı.