Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!''

Meksika ordusunun CJNG lideri El Mencho'yu öldürmesinin ardından ülke savaş alanına döndü! Bölgede mahsur kalan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, alevler içindeki şehirleri ve yaşanan dehşeti aktardı. 8 eyalete yayılan çatışmalar, esir alınan Amerikalılar iddiası ve kartel içindeki liderlik savaşı... Özdemir'in "Meksika'da devletle savaş var" uyarısı ve bölgedeki son durumun tüm ayrıntıları.

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho"nun öldürülmesiyle Meksika’da fitili ateşlenen kaos, büyüyerek geniş bir krize dönüştü. Olaylar sırasında Meksika’da bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı paylaşımlarla ülkede yaşanan can pazarını gözler önüne serdi.

"Karteller Dağılmamak İçin Güç Gösterisi Yapıyor"

Özdemir, operasyonun ardından patlak veren şiddet sarmalının sıradan bir çatışma olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde dağlık bölgede ABD destekli operasyonla El Mencho öldürüldü ve bu durum ülke genelinde büyük bir krizi tetikledi. Arabalar yakılıyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı. Olaylar yatışacak gibi değil, aksine yeni başlıyor. Karteller dağılmadıklarını kanıtlamak için güç gösterisi yapıyor."

8 Eyalete Yayılan Şiddet ve "Esir" İddiaları

Olayların tek bir bölgeyle sınırlı kalmayıp 8 eyalete birden sıçradığını belirten Özdemir, doğrulanmayan ancak bölgede konuşulan korkunç iddialara da değindi: "Silahlı baskınlar sırasında esir alınan Amerikalılar olduğuna dair pek çok iddia dolaşıyor. Havalimanlarındaki silah sesleri sonrası bölgeden kaçış görüntüleri geliyor."

Kartel İçinde "Narcos" Benzeri Liderlik Savaşı

Ünlü gazeteci, kartel içi dinamiklere de dikkat çekerek El Chapo'nun karteli olan Sinaloa ile CJNG arasındaki benzer süreçleri hatırlattı: "Meksika'da sadece devletle bir savaş yok, aynı zamanda kartel içi fraksiyonların liderlik savaşları var. El Mencho’nun ölümüyle bu kavga şimdiden başladı bile. Sadece geçen yıl bu savaşlarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti."

Meksika'da Son Durum

Ulaşım ve İletişim Kesik Cüneyt Özdemir’in aktardığı bilgilere göre, ulaşım ağlarının durduğu ve havalimanlarının kapalı olduğu ülkede mahsur kalan turistler ve basın mensupları güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.