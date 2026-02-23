  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!''

Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!''

Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!''
Güncelleme:

Meksika ordusunun CJNG lideri El Mencho'yu öldürmesinin ardından ülke savaş alanına döndü! Bölgede mahsur kalan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, alevler içindeki şehirleri ve yaşanan dehşeti aktardı. 8 eyalete yayılan çatışmalar, esir alınan Amerikalılar iddiası ve kartel içindeki liderlik savaşı... Özdemir'in "Meksika'da devletle savaş var" uyarısı ve bölgedeki son durumun tüm ayrıntıları.

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho"nun öldürülmesiyle Meksika’da fitili ateşlenen kaos, büyüyerek geniş bir krize dönüştü. Olaylar sırasında Meksika’da bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı paylaşımlarla ülkede yaşanan can pazarını gözler önüne serdi.

"Karteller Dağılmamak İçin Güç Gösterisi Yapıyor"

Özdemir, operasyonun ardından patlak veren şiddet sarmalının sıradan bir çatışma olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde dağlık bölgede ABD destekli operasyonla El Mencho öldürüldü ve bu durum ülke genelinde büyük bir krizi tetikledi. Arabalar yakılıyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı. Olaylar yatışacak gibi değil, aksine yeni başlıyor. Karteller dağılmadıklarını kanıtlamak için güç gösterisi yapıyor."

8 Eyalete Yayılan Şiddet ve "Esir" İddiaları

Olayların tek bir bölgeyle sınırlı kalmayıp 8 eyalete birden sıçradığını belirten Özdemir, doğrulanmayan ancak bölgede konuşulan korkunç iddialara da değindi: "Silahlı baskınlar sırasında esir alınan Amerikalılar olduğuna dair pek çok iddia dolaşıyor. Havalimanlarındaki silah sesleri sonrası bölgeden kaçış görüntüleri geliyor."

Kartel İçinde "Narcos" Benzeri Liderlik Savaşı

Ünlü gazeteci, kartel içi dinamiklere de dikkat çekerek El Chapo'nun karteli olan Sinaloa ile CJNG arasındaki benzer süreçleri hatırlattı: "Meksika'da sadece devletle bir savaş yok, aynı zamanda kartel içi fraksiyonların liderlik savaşları var. El Mencho’nun ölümüyle bu kavga şimdiden başladı bile. Sadece geçen yıl bu savaşlarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti."

Meksika'da Son Durum

Ulaşım ve İletişim Kesik Cüneyt Özdemir’in aktardığı bilgilere göre, ulaşım ağlarının durduğu ve havalimanlarının kapalı olduğu ülkede mahsur kalan turistler ve basın mensupları güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Etiketler Cüneyt Özdemir Meksika El Mencho öldürüldü son dakika CJNG kartel savaşı Meksika havalimanı çatışması Cüneyt Özdemir canlı yayın Meksika mahsur kalan Türkler Haber3 dünya gündemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!'' Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!'' Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor! Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü! Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti Kar yağışı ve buzlanma sonrası Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi Kar yağışı ve buzlanma sonrası Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi Yeni hafta güneşli başlayacak, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayacak, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı! Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı! Uyuşturucu soruşturmasında hem ifade hem de test vermişti, Survivor adasına geri döndü! Uyuşturucu soruşturmasında hem ifade hem de test vermişti, Survivor adasına geri döndü! Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı! Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı! Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı! Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı! Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı! Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!