Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da meydana gelen metro kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yolcuları tahliye etmeye çalışıyor. Olayın meydana geldiği kazadan ilk görüntülerde, trenin havada asılı kaldığı görüldü.

2012'de hizmete giren Mexico City metrosunun en yeni hattı olan tren, nüfusu yaklaşık 9,2 milyon olan Meksika'nın başkentinin güney-güneybatısına kadar uzanıyor.

Mexico City Belediye Başkanı, korkunç olay sırasında bir aracın da trenin altında kaldığını, arama kurtarma ekiplerinin kurtarmak için müdahalede bulunduğunu açıkladı.