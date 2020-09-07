Meksika’da ölüm belgeleri tükendi! 1 milyon 100 bin yeni ölüm belgesi

Meksika hükümetinden yapılan açıklamada ülkede meydana gelen corona virüs kaynaklı ölümler nedneiyle ölüm belgelerinin tükendiği ve 1,1 milyon yeni belgenin basılacağı açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığı'nda Sağlığın Önlenmesi ve Geliştirilmesi Müsteşarlığı'nın başkanı Hugo Lopez-Gatell, ülkede beklenenin üzerinde Covid-19 ölümü meydana geldiğini ve özellikle ülkenin başkenti Mexico City ve Baja California Yarımadası’ndaki işçi topluluklarında ölüm sertifikalarının yeterli olmadığını açıkladı.

"SIKINTILI BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Lopez-Gatell, yetkililerin son üç haftada meydana gelen ölümleri belgelendirmek için sertifika hazırladığını belirterek, “Neredeyse her gün doktorlardan daha fazla ölüm belgesi hazırlanması için aranıyorum. Sıkıntılı bir döneme giriyoruz” dedi.



COVİD-19'UN EN ÇOK CAN ALDIĞI 4. ÜLKE

Aynı zamanda ülkede Covid-19 ile ilgili çalışmaları da yöneten Lopez Gatell, yaşanan ölüm belgesi sıkıntısının pandeminin Meksika’daki yansımalarından sadece biri olduğunu açıkladı. Covid-19 nedeniyle can kaybının en çok yaşandığı dünyada 4. ülke olan Meksika’da şu ana kadar yaklaşık 635 bin vaka ve 67 bin ölüm bildirildi. Ancak sağlık uzmanları, ülkede gerçek vaka ve ölü sayısının yeterli test yapılamaması nedeniyle çok daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

CESETLER GÜNLERCE EVDE KALIYOR

Öte yandan, ölüm belgelerinin olmaması cenazelerini gömmek isteyen aileler ve cenaze evleri için de sorun yaratıyor. Ülkede ölüm belgesi olmadan defin yapılmasına izin verilmiyor, bu yüzden cesetler aile evlerinde günlerce bekliyor ya da ölüm belgesi verecek doktor arayan yakının yanında kentler arası yolculuk yapıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve kayın pederini Covid-19 nedeniyle kaybeden Laura Rebollar, cesetlerin evde uzun süre kalmamsının insanlar arasında hastalığın riskini artırdığını belirtti.