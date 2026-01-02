Meksika'da şiddetli deprem! Salonu kadın Devlet Başkanı boşalttı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, depreme basın toplantısında yakalandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kentinin 4,3 kilometre kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.

Yerel saatle 07.58’de meydana gelen depremin derinliğinin ise 35 kilometre olduğu bildirildi.

Deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendini sokaklara atarken, depremde can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

Devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı. Sheinbaum ve katılımcılar sirenlerin çalması ile toplantıyı yarıda keserek binayı terk etti.

Sheinbaum, kısa bir süre sonra basın toplantısına devam etti.

Sheinbaum, Guerrero Valisi Evelyn Salgado ile görüştüğünü, valinin kendisine şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söylediğini belirtti.

