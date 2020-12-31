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  3. 31 Aralık 2020 13:44

Merkel: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm

Almanya Başbakanı Angela Merkel, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ifade etti.

Merkel: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm
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Başbakan Merkel konuşmasında “Koronavirüs salgını yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu” ifadelerini kullandı. Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Merkel, koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, “Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Merkel konuşmasında sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olacağını belirterek BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.

DHA

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