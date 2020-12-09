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  3. 09 Aralık 2020 13:50

Merkel’den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi öncesinde konuştu. Merkel, son dönemde gerilen AB-Türkiye hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşmadı" dedi.

Merkel’den Türkiye açıklaması
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Bu hafta gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu. Fransa ve Yunanistan’ın baskısıyla birlikte Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği toplantı öncesinde Merkel kısa bir açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı, “Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşmadı” dedi.
 
 

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