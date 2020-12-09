Merkel’den Türkiye açıklaması

Bu hafta gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu. Fransa ve Yunanistan’ın baskısıyla birlikte Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği toplantı öncesinde Merkel kısa bir açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı, “Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşmadı” dedi.



