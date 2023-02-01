Metroda rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

İtalya'nın Milano kentinde metronun asansöründe cinsel ilişkiye girerken yakalanan çift, kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı.

İtalyan basını, Milano jandarmasının, metro asansöründe cinsel ilişki yaşarken suçüstü yakalanan 52 yaşındaki Ukraynalı bir kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkeği gözaltına aldığını duyurdu.

Tgcom24'te yer alan habere göre, Loreto Meydanı ile aynı adı taşıyan istasyon platformunu birbirine bağlayan asansörün kapalı olduğunu gören metro personeli güvenlik güçlerini çağırdı. Görevli istasyon personeliyle birlikte asansörün kapılarını açan jandarmalar, umuma açık alanda cinsel ilişki yaşayan çift ile karşılaştı.

Hem erkek hem de kadın, kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı. Her ikisinin de daha önce çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen çiftin, Milano jandarması tarafından da tanındığı ortaya çıktı.