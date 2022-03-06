Mezarlıkta cinsel ilişki rezaletine tepkiler çığ gibi!

Brezilya'nın Para eyaletinde bir mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı.

Brezilya'nın İtaituba kentindeki bir mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çiftin videosu Facebook'ta paylaşıldı. Videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Vatandaşlar, çiftin ölülere saygısızlık yaptığını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

"OLAY GÜNÜ ZİYARET TAKVİMİ YOĞUNDU"

Kısa süre içerisinde viral hale gelen görüntülere tepkiler çığ gibi yükseldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çiftin ilişkiye girdiği mezarlıkta aynı gün yoğun bir ziyaret takvimi olduğunu ve bu yapılanın kabul edilemeyeceğini belirtti.