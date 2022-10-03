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Miçotakis'in zor anları! Türkiye'yi şikayet ederken ekrana bu görüntüler yansıtıldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN International'da canlı yayına konuk oldu. Miçotakis, Türkiye'yi Batı'ya şikayet ederken ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri Türk karasularına ittiği anlar yansıdı. Yunan başbakan görüntüler karşısında zor anlar yaşadı.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik günden güne artıyor. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın artan tacizleri ile sorun farklı noktalara taşınıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de Ege Denizi'ni aşarak Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler oluşturuyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Ege Denizi'nde yaşanan göçmen krizi ile ilgili sorulan bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

YUNANİSTAN'IN DENİZE İTTİĞİ GÖRÜNTÜLER YANSITILDI
CNN International'da yayına katılan Yunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu soruldu. Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı. Başbakan, o görüntüler karşısında zor anlar yaşadı. Görüntülerin devamında Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE İTİYORLAR
Yunanistan, zaman zaman Ege Denizi'nde göçmenlere karşı yaptığı bu hareketler ile gündeme gelmişti. Son olarak, Ağustos ayında Ege Denizi'nin Çeşme tarafında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği görüntüler Türkiye tarafından paylaşılmıştı.

 

Etiketler yunanistan türkiye miçotakis
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