  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ''Hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır'' diyerek üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yi tehdit etti.

Son aylarda Ankara- Atina hattında tansiyon hızla yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis üstü kapalı bir şekilde Türkiye'ye mesaj verdi. "Teğmen Vlachakos" isimli savaş gemisinin kullanıma açılması için düzenlenen etkinlikte konuşan Miçotakis, "Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir" dedi.

"HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLEMELİ VE BİRLİK OLMALIYIZ"
Miçotakis, üstü kapalı bir şekilde de Türkiye'ye saldırdı. Miçotakis, "Burada savunma planımızı ya da insan gücümüzü konuşmaya gerek yok, hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır. 21'inci yüzyıl, önceki yüzyılların emperyal vizyonuna uygun değildir" yorumunu yaptı.

"BAZILARININ KAMUOYUNU ZEHİRLEMESİ ÇOK BÜYÜK BİR HATADIR"
Miçotakis isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken, "Sorunlar barışçı ve uluslararası yasalar çerçevesince çözülmelidir. Bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar yaratarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır" dedi.

Etiketler yunanistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Sarıoğlu'ndan ''enerjik'' paylaşım! Dekoltesi olay oldu
Alkole yeni, yine, yeniden zam!
Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular
Erdoğan'ın ''üniversite arkadaşının'' katıldığı canlı yayında ilginç anlar
Zinayı belgelerle kanıtlayan kadına soğuk duş
Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlatma anı kamerada
Berfu Yenenler'den ''memelerin yok'' yorumlarına videolu yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması
Erdoğan'dan canlı yayına damgasını vuran talimat: ''Köşende gereğini yaparsın''
Survivor aşıkları evliliğe ilk adımı attı