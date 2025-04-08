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Microsoft, İsrail'i protesto eden yazılım mühendisi kovdu

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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un, İsrail'e hizmet sağlamasını protesto eden Faslı kadın mühendisi işten çıkardı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un cuma günü düzenlenen 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail ordusuna sağladığı hizmetlere tepki gösteren yazılım mühendisi Ibtihal Aboussad'ın işine son verdiği belirtildi.

Şirket tarafından Ibtihal Aboussad'a gönderilen e-postada, "Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı bir konuşmada binlerce katılımcının bulunduğu canlı bir izleyici kitlesi önünde bağırıp çağırarak ve parmağınızı ona doğrultarak, ayrıca CEO'ya, şirkete ve genel olarak Microsoft'a karşı düşmanca, sebepsiz ve son derece uygunsuz suçlamalarda bulunarak konuşmasını böldünüz. CEO sakinliğini koruyup konuyu yatıştırmaya çalışırken, sizin davranışlarınız o kadar saldırgandı ki güvenlik görevlileri tarafından odadan dışarı çıkarılmak zorunda kaldınız. Şirket, sizin uygunsuz davranışınızın ün kazanmak ve bu çok beklenen etkinliğe azami zarar vermek için tasarlandığı sonucuna vardı. Şirketten özür dilememiş olmanız da endişe verici ve aslında eylemlerinizin yol açtığı ve açacağı etki için hiçbir pişmanlık göstermediniz" denildi. E-postaya göre Kanada'daki şirkette çalışan yazılımcı Aboussad, pazartesi günü işten çıkarıldı.

Protestodan önce istifa kararı alan ve 11 Nisan'da işinden ayrılmaya hazırlanan diğer bir yazılım mühendisi Hindistanlı Vaniya Agrawal'ın ise istifasının 7 Nisan Pazartesi günü derhal işleme konulduğu ifade edildi.

Protestolar, Cuma günü Microsoft yazılım mühendisi Ibtihal Aboussad'ın Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma sırasında sahneye doğru yürümesiyle başlamıştı. 

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve şirketin eski CEO'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu etkinlikte mühendis Aboussad, Süleyman'a, "Sen yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun, ama Microsoft İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin kişi öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırıma güç veriyor" ifadelerini kullandı. Süleyman ise, "Protestolarınız için teşekkür ederim, sizi duyuyorum" şeklinde karşılık vermişti. Aboussad ise Süleyman ve tüm şirketin "ellerinde kan olduğunu" ifade ederek protestosuna devam etti. Elindeki kefiyeyi de sahneye fırlatan mühendis, daha sonra dışarı çıkarılmıştı.

Şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal ise aynı partideki başka bir etkinlikte eski CEO Steve Ballmer ve Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın sözünü keserek, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz" diye bağırmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Herkesin sesini duyurabilmesi için birçok yol sağlıyoruz. Önemli olan, bunun işlerin aksamasına yol açmayacak şekilde yapılması. Böyle bir durumda katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini istiyoruz. İş uygulamalarımızın en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamaya kararlıyız" ifadeleri kullanılmıştı.

İHA

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Etiketler faslı protestocu protesto microsoft kadın mühendis işten çıkarıldı İsrail
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