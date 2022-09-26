Mide bulandıran olay: 12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı tecavüz etti

Hindistan'ın Delhi'nin Seelampur bölgesinde meydana gelen korkunç olayda 12 yaşındaki çocuğa 4 arkadaşı toplu tecavüz etti.

Hindistan’ın Delhi şehrinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Arkadaşları tarafından tecavüz edilen 12 yaşındaki bir çocuk tuğla ve sopalarla dövüldü. Ardından ise cinsel organına çubuk sokulan çocuğa arkadaşları tecavüz etti. Yerel basında yer alan habere göre kurbanın annesi, çocuğun durumu kendilerine birkaç gün sonra anlattığını ve hemen polise haber verdiklerini söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

12 yaşında arkadaşlarının cinsel ve fiziksel saldırısına maruz kalan çocuğunun hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polisler olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.

Delhi Kadın Komisyonu başkanı Swati Maliwal, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Delhi'de erkek çocukları bile güvende değil. 12 yaşındaki bir çocuk dört kişi tarafından vahşice tecavüze uğradı ve dövüldükten sonra yarı baygın bir durumda bırakıldı” notunu ekledi.