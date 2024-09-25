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Mide bulandıran sapıklık: Eşi olacak cani 80’den fazla erkeğe tecavüz ettirdi

Mide bulandıran sapıklık: Eşi olacak cani 80’den fazla erkeğe tecavüz ettirdi
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Fransa'da bir kadının eşi tarafından uyutularak yaklaşık 10 yıl boyunca başka erkeklerin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Mide bulandıran sapıklıkla ilgili davadaki ifadeler kan dondurdu.

Fransa'da yıllarca eşi tarafından bayıltılarak 80’den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisèle Pelicot’un hukuk mücadelesi devam ediyor.

Eşi Dominique Pelicot'un uyuşturucu vererek yabancı erkeklerle birlikte tecavüz ettiği ve görüntülerini çektiği 72 yaşındaki Gisèle Pelicot, Fransa'da kadın mücadelesinin kahramanı haline geldi. Fotoğraf ve videolardan tespit edilen, yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 suçlunun yargılanmasına devam ediliyor.

Gisèle Pelicot, yaşadığı korkunç olayı 4 yıl önce bir polisten öğrenmişti. Yerel basına göre Dominique Pelicot, birçoğu davada yargılanan kasaba halkından erkekleri internet üzerinden buluyordu.

 Suçlular arasındaki en genç isim, toplu tecavüz sırasında 22 yaşında olan Joan Kawai'ydi. Dominique Pelicot’un evinde eşine tecavüz etme davetini kabul eden Kawai, o sırada bunun bir seks oyunu olduğuna inandığını söyledi.

Dominique Pelicot'un kendisine talimatlar verdiğini, odanın dışında soyunarak yatakta baygın yatan eşini uyandırmamasını istediğini anlatan sanık, Gisèle Pelicot'un horlamasından rahatsız olduğunu ama olayın çift arasındaki bir seks oyunu olduğunu sandığını belirtti.

SEVGİLİSİ DOĞUM YAPARKEN TECAVÜZ ETMİŞ

Asker olan Joan Kawai, 2019 ve 2020'de iki defa Pelicotların evine gittiğini de kaydetti. Kawai’nin ilk tecavüz sırasında eski sevgilisinin doğum yaptığı da ortaya çıktı.

Dominique Pelicot'un kendisini kandırdığını savunan adam ifade verirken Gisèle Pelicot da duruşmada onu dinledi.

Tecavüz skandalı, olayın yaşandığı Mazan köyünde şok etkisi yarattı. Gisèle Pelicot, cinsel saldırıya uğrayan kadınların durumuna dikkat çekmek için kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti ve ülkede kadın mücadelesinin sembolü haline geldi.

Sözcü

Etiketler Gisèle Pelicot fransa toplu tecavüz
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