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Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı

ABD'nin Brooklyn bölgesinde meydana gelen mide bulandıran taciz olayı saniye saniye kameralara yansıdı.

35 yaşındaki ABD'li kadın, polise verdiği ifadede saat 20:10 civarında Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg'daki Morgan Bulvarı'nda yürüdüğünü söyledi.

Dakikalarca takip edilen kadın arkasındaki kişinin kendisini geçmesini bekleyerek telefonuyla oyalanmaya başladı. Ancak aynı kişi tarafından bir süre sonra yine takibe alındı.

ÜZERİNE ATLADI
Bir süre sonra kadının üzerine atlayan ve etkisiz hale getirmeye çalışan tacizci, kadının şortuna uzandı ve kalçalarına dokundu.

Mağdur kadın herhangi bir yaralanma bildirmedi ve tıbbi tedavi istemedi. Polis şimdi her yerde güvenlik kameralarına da yansıyan kişiyi arıyor.

Etiketler taciz abd sokak ortası
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