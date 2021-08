Milano'da 15 katlı binada yangın

İtalya'nın Milano kentinde 15 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralı bilgimiz yok" dedi.

İtalya'nın Milano kentindeki 15 katlı bir konut binasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Saat 17.45'te şehrin güneyinde Via Antonini'deki bir konutta yangın çıktı. Alevler çok hızlı yayıldı ve şehrin birçok yerinden görülebilen duman binayı tamamen kapladı.

Olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, “Şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralı bilgimiz yok . Yaklaşık yirmi kişi sorunsuz bir şekilde dışarı çıktı, şimdi itfaiyeciler içeride kimse olup olmadığını görmek için kapıları kırarak eve giriyor. Dışarı çıkmak için zaman olduğundan eminiz, ancak kontrol bitene kadar emin olamayız. İtfaiyecilerin ellerinin yandığını gördüm, her zamanki gibi övgüye değer bir iş çıkarıyorlar” dedi.