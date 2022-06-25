Milletvekili olmaya hazırlanan fenomenden ilkginç seçim vaadi: Ücretsiz penis büyütme ameliyatı

Sosyal medya fenomeni Juju Ferrari, potansiyel bir milletvekili olarak parlamentoya seçilmesi durumunda ise ilginç bir söz verdi.

Potansiyel milletvekili Juju Ferrari, yaklaşan seçimlerde Brezilya'nın Sao Paulo federal milletvekili olarak seçilmesi durumunda penis büyütme prosedürünün herkes için ücretsiz olacağına söz verdi. San Paulo bölgesindeki seçmenlerin demografi durumları göz önünde tutulduğunda erkeklerin ağırlıklı olduğunu belirten Ferrari, sağlık meselelerine siyasi bir platform kazandırmak istediğini ifade etti.

“SEÇMENLERİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİM”

Penis büyütme ameliyatının ücretsiz bir prosedür haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ferrari, uygulamanın hastanın özgüvenini artıracağını ve cinsel yaşamlarını iyileştireceğini söyledi. Uygulamanın maliyeti konusunda şikayetler aldığını anlatan Ferrari, “Bu ameliyat olmak isteyen ancak maliyeti nedeniyle vazgeçen erkeklerden yoğun mesajlar alıyorum. Birçok insanın özgüvenini geri kazandıracak bu prosedür için çalışmalar devam ediyor. Cinsel sağlık önemlidir ve buna dikkat edeceğim. Bu seçim vaadi hakkında konuştuktan sonra birkaç destek mesajı aldım. Kadınlar bile bu fikri beğendi. Seçmenlerin isteği doğrultusunda hareket ettim” dedi.

Siyaset konusunda odaklı ve kararlı olduğunu söyleyen Ferrari, “Bu estetik değil bir sağlık meselesi. İhtiyacı olanların yaptırması ve maliyetin Birleşik Sağlık Sistemi'nin (SUS) tarafından karşılanması gerekiyor. Dışarıda eleştirilmekten korkmuyorum, siyasete çok odaklı ve kararlıyım.” diye konuştu.