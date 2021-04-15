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Milletvekili toplantıda çıplak yakalandı

Kanada'daki Quebec bölgesini temsil eden milletvekili William Amos, çevrimiçi olarak düzenlenen oturumda çıplak halde yakalanınca, mail atarak "özür" diledi.

Kanada'daki Quebec bölgesini temsil eden milletvekili William Amos, çevrimiçi toplantıda zor anlar yaşadı. 

Ülkede Avam Kamarası'nın internet üzerinden düzenlenen oturum sırasında kıyafetini değiştiren milletvekili William Amos, kamerasını açık unuttu. Toplantı sırasında Amos'un çıplak hali ekrana yansıdı. Birçok milletvekili olayın şaşkınlığı içinde olduğunu ifade ederken, Amos parlamento üyerilerine mail atarak özür diledi.

 "TALİHSİZ BİR HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulıunan Amos, "Bugün gerçekten talihsiz bir hata yaptım. Bundan utanıyorum. Koşuya çıktıktan sonra iş elbisemi değiştirdiğim için kameram yanlışlıkla açık kalmış. Toplantıdaki tüm meslektaşlarımdan tüm içtenliğimle özür dilerim. Hata bir daha tekrarlanmaycak" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler Kanada milletvekili çıplak yakalandı zoom
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