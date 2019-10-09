Milli Ordu sınır hattında

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG’nin, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit etmesi ve buradaki sivilleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirmesinin ardından bölgeye operasyon sinyali verildi. Türkiye’nin bu çağrısının ardından ABD ve batılı ülkeler, askeri operasyonun durdurulması ve belirli bir takvim içerisinde teröristlerin bölgeden çıkarılacağına dair söz verdi. Ancak ABD ve diğer ülkelerden hem güç hem de silah desteği alan teröristler işgal ettikleri alanları terk etmedi. Türkiye, rahatsız olduğu bu durumu yeniden gündeme getirmesinin ardından geçen Ağustos ayının ilk günlerinde ABD’den askeri bir heyet Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda iki ülke askeri heyetlerinin iki gün süren görüşmelerinin ardından Fırat’ın doğusunda kalan Suriye topraklarında güvenli bölge oluşturulmasına yönelik karara varıldı. Mutabakatın ardından 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki ülke askerlerinin görev yapacağı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmaları kapsamında ilk etapta Suriye’nin kuzeyinde kalan teröristlerin işgalindeki alandaki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA’lar ile havadan görüntüler alınırken, ABD ve Türk askerleri sonraki süreçte 7 kez havadan 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

SÜREÇ TATMİN ETMEDİ, OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ancak ABD’nin sürekli olarak oyalama taktiği ile süreci uzatması ve aynı süreçte terör örgütüne de TIR’larla araç ve mühimmat sevkiyatını sürdürmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Durumdan rahatsız olan ve sık sık oyalama ve süreci uzatmaya tahammüllerinin kalmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıyarak güvenli bölgenin tesis edilmesini aksi takdirde Türkiye’nin kendi planlarını hayata geçireceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından ABD’nin süreci uzatmaya yönelik tutumunu sürdürmesi ile Türkiye, kendi düzenleyeceği harekat ile Fırat’ın doğusunu terör örgütünden arındıracağını ilan etti.

TÜRKİYE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Alınan bu kararın ardından Türkiye, aylardır yoğun şekilde yığınak yaptığı Suriye sınırına sevkiyatını devam ettirdi. Son günlerde sınır hattına obüs, tank, zırhlı araç ve zırhlı iş makineleri sevk edilirken, bölgede sağlık, arama ve kurtarma ekipleri de görevlendirildi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı sınır hattına son olarak dün geceden itibaren Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Milli Ordu unsurları da gelmeye başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen bölgeden çıkış yapan Milli Ordu askerleri, otobüslerle Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine ulaştı.

MİLLİ ORDU UNSURLARI SINIR HATTINDA

Akçakale’ye gelen Milli Ordu askerlerinden bir grup öğle saatlerinde sınır hattına geldi. Üzeri çamurla kaplanmış olan araçlarıyla sınır hattına gelen Milli Ordu askerlerinin bulunduğu birkaç araçlık konvoy, Telabyad’ın batısındaki Ayn El Arab yönüne ilerledi. 3 araçla sınır hattında yaklaşık 1 saat süren inceleme sonunda, yeniden üslendikleri alana dönen Milli Ordu askerleri dönüş yolunda bayrak sallayıp, kendilerini görüntüleyen gazetecilere zafer işareti yaptı. Milli Ordu askerlerinin sınır hattında incelemelerde bulunduğu ve olası operasyonda unsurlarını sevk edecekleri giriş noktalarını saptadıkları belirtildi.

DÜĞMEYE BASILINCA İLK OLARAK HEDEFLER YUMUŞATILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elindeki istihbarat bilgilerinin yanı sıra kara ve hava devriyesi ile İHA’lardan elde edilen görüntülerle belirlediği terör örgütü PKK/YPG’ye ait öncelikli hedefleri harekatın başlamasıyla yumuşatma vuruşlarıyla ateş altına alacak. Koordinatları belirlenmiş olan hedefler havadan uçaklar, karadan ise obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınacak. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından ise zırhlı birlikler ile Suriye Milli Ordusu unsurları karadan sınırı geçecek. Özellikle tuzaklanmış patlayıcı ve mayınlı bölgelere karşı hassasiyetle hareket edecek olan askerlerin ilerleyişi sırasında teröristlerin hain saldırılarına karşın da sınır hattında önlem alınacak.

TERÖRİSTLERİN BAĞLANTILARI KESİLECEK

Sınırı geçecek olan birlikler ilk etapta kritik noktaları teröristlerden arındırarak güvenli hale getirip üslenecekleri, ardından terör örgütünün işgal ettiği alanların birbiriyle irtibat ve ikmalini kesmeyi hedefliyor. Adım adım ilerleyerek 30-35 kilometre derinliğe ulaşmayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hem ana güzergahları hem de patika yollarda kontrolü sağlayarak teröristlerin militan ve mühimmat transferini engelleyeceği belirtildi. Harekatın ilk aşamasında Akçakale’nin karşısındaki Telabyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn kentlerinde kontrolü sağlamayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, birkaç koldan giriş yaparak başlatacağı harekatı kırsaldan başlayıp, süpürme operasyonu ile merkeze doğru ilerlemeyi planladığı kaydedildi.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM, TALİMAT BEKLENİYOR

Operasyon için tüm hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesine geçiş için talimat beklediği kaydedildi. Aynı zamanda başkomutan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat vermesiyle başlayacak operasyon kapsamında TSK, Suriye’deki siviller ile tarihi alanlar ve dini mabedlerin korunmasını da öncelik olarak belirledi. TSK’nın operasyonu başlatmasının ardından sınırı geçen birliklerin kontrol altına aldığı alanlarda meskun mahal operasyonunu da başlatacağı ve böylelikle hem karadan ilerleyişin hem de meskun mahal operasyonunun aynı anda yürütüleceği ifade edildi.

HEDEF 2 MİLYON SURİYELİYİ ÜLKESİNDE BARINDIRMAK

Operasyonunun başarıya ulaşmasının ardından Türkiye’nin 480 kilometre uzunluğundaki Fırat’ın doğusundaki alanda 10 yeni ilçe ve 140 yeni köy kuracak. İlçelerde 30, köylerde ise 5 bin sivilin yerleştirilmesi ile 1 milyon insanın barınmasına imkan tanınacak yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Mevcut ilçe, belde ve köylerde de 1 milyon kişinin barındırılması ile operasyon sonunda 2 milyon Suriyeli kendi topraklarına geri dönerek yaşamaya başlayacak.

TERÖRİSTLER KORKU İÇİNDE

Türkiye’nin operasyon için son hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye’de de teröristleri korku saldı. Fırat’ın doğusundaki bazı alanlarda operasyon nedeniyle tedirgin olarak çıkmak isteyen sivillere engel olan terör örgütü PKK/YPG’nin bazı ailelerin çocuklarını da zorla silah altına aldığı belirtildi. Örgütten ayrılmak isteyen militanları cezaevine koyarak cezalandıran teröristlerin, evlerinden ayrılmak isteyenleri ise ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Öte yandan terör örgütünün uluslararası arenada ses getirebilmek adına sivilleri operasyonu durdurmaya yönelik eyleme zorladığı, katılımın az olması nedeniyle birçok teröristin de sivil kıyafetlerle protestolara katıldıkları kaydedildi. Teröristlerin bunun yanı sıra harekatta TSK’nın kullanabileceği güzergahların bulunduğu bölgelerde savunma hatları oluşturup, tünel, mevzi, hendek kazmayı ve birçok alana mayın tuzaklamayı sürdürdüğü öne sürüldü.

