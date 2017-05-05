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  3. 05 Mayıs 2017 16:36

Milli parktan kaçtılar 4 kişiyi öldürdüler

Kenya'da milli parktan kaçmayı başaran filler önlerine çıkan her şeyi dümdüz ettiler.

Milli parktan kaçtılar 4 kişiyi öldürdüler
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Kenya'daki bir milli parktan çıkmayı başaran filler önlerine gelen köyleri dümdüz etti, dört köylü vahşi hayvanların ayakları altında can verdi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da koruma altındaki milli parktan kaçan filler iki köye saldırdı.

Yerel basın, fillerin kuzeydoğudaki Meru eyaletinde bulunan Meru Milli Parkı'ndan üç gün önce kaçtığını bildiriyor. Firari filler, önlerine gelen ilk köye saldırdı ve 17 yaşındaki bir gençle küçük bir çocuğu öldürdü.

 
Bir köylüyü de yaralayan vahşi hayvanlar, daha sonra Tharaka-Nithi eyaletine geçerek başka bir köye girdi. Burada ise 43 yaşındaki Peter Muchamba ile 20 yaşındaki Josphat  Njeru adlı iki köylü ezilerek can verdi.

Haberlerde, bölge halkının fillerin yakalanamaması nedeniyle panik içinde olduğu ve korkudan çocuklarını okula göndermediği yer aldı.

Polis ve vahşi yaşam yetkilileri, firari filleri arıyor ancak hayvanlar henüz bulunabilmiş değil

milli partk , kaçak , film