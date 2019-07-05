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  3. 05 Temmuz 2019 10:40

Milyarder iş adamı helikopter kazasında öldü

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopter düştü, aralarında milyarder girişimci Chris Cline'ın da bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetti.

Milyarder iş adamı helikopter kazasında öldü
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Yedi ABD vatandaşını taşıyan helikopterin Grand Cay adasından kalktıktan kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık üç kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki dört kadın ve üç erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD’nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan “The Register-Herald” gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birinin “madencilik sektöründe milyarder girişimci”, “kömür kralı” ve “hayırsever” olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline (60) olduğu bilgisini paylaştı.

 

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