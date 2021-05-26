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Milyonlarca fare ülkeyi esir aldı

Milyonlarca fare ülkeyi esir aldı

Son yılların en büyük fare istilası ile karşı karşıya kalan Avustralya'da, istilanın 2 yıl sürebileceği açıklandı.

Avustralya son yılların en büyük fare istilalarından birisi ile karşı karşıya. Milyonlarca fare Sidney ve çevredeki yerleşim yerlerini tabiri caizse istila etti.

İstila bölgedeki çiftçilerin mahsulleri zarar görürken, fare popülasyonundaki bu radikal artış nedeniyle pek çok çiftinin yeni ekim yapamadığının altı çizildi.

Hükümet, istilaıo sone erdirmek için 5 bin litre süper ölümcül kemirgen zehri temin etti. Bu zehrin gerekli onayın alınmasının ardından ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı.

Ülke basını yaşanan olayı 'Fare vebası' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Konu ile ilgili Çiftçiler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada hükümetin bu konuda attığı adımların etkisiz kaldığı iddia edildi.

Uzmanlar bir iki hafta içinde gerekli adımların atılmaması durumunda fare istilasının en az 2 yıl sürebileceği uyarısında bulundu.

Fare istilası nedeniyle bölgedeki süpermarketler yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kalırken, içme sulularının da tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı.

O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.

Etiketler avustralya fare istilası
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