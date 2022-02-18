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Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor!

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. Mürettebatı kurtarılan geminin Atlas Okyanusu'nda sürüklendiği bildirildi.

Almanya’nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat’ta hareket eden "Felicity Ace" adlı geminin kargo ambarında çarşamba günü yangın çıktı. Bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks aracı taşıyan geminin 22 mürettebatı alevler yayılınca tahliye edildi. Gemi 2 gündür Atlas Okyanusunun ortasında yer alan Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarında sürüklenirken, Portekiz Donanması bugün yaptığı açıklamada yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.

Yangının denizde henüz bir kirliliğe yol açmadığı öğrenildi.

İHA

Etiketler atlas okyanus lüks araç kargo gemisi
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