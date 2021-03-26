  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'ın Sohag kentinde iki trenin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

 Mısır'da iki trenin çarpışması sonucunda en az 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Aynı açıklamada kazanın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 36 ambulansın gönderildiği bilgisine yer verildi.

 Yerel basında yer alan haberlerde ise bazı yolcuların enkaz altında mahsur kaldığı, insanların ise onları vagonlardan çıkarmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.

 Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

Etiketler Tren kazası Mısır tren kazası mısır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Buket Aydın - Emir Sarıgül aşkı bitti
Tarih verildi: Vergi sisteminde yeni dönem başlıyor!
Dolar, Euro ve altın Erdoğan'ı dinlemedi! Kritik sınır da aşıldı
Süveyş Kanalı'ndaki krize Türkiye el atıyor!
Zuckerberg doğruladı: ''Çok özel'' bir Instragram geliyor!
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Tekkede namaz kılan amirale inceleme başlatıldı
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Avrasya Tüneli'nde doğum sürprizi: Tünele 2 kişi girdiler, 3 kişi çıktılar!
Pandemiye neden olma ihtimali en yüksek 10 hayvan açıklandı