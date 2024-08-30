MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi

Birçok suçtan aranan organize suç örgütü lideri B.C., Karadağ makamları tarafından Türkiye'ye iade edildi. B.C., MİT tarafından Türkiye'ye getirildi.

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, bir basın toplantısı tertipleyerek Türk vatandaşı B.C.’nin yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. C.'nin iadesine karar verilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Karadağlı bakan, bu hafta gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında B.C.’nin Karadağ için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunun görüşüldüğünü duyurdu. Karadağ polisinin Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic ise basına yaptığı açıklamada C.’nin akşam yerel saatle 19.15’te uçakla Türkiye’ye gönderildiğini ve iade sürecinde yaklaşık 40 polis memurunun görev aldığını açıkladı.

İade sürecinde yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, “Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye’de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ’daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs.” dedi.

Türkiye’de aralarında yaralama, yağma, işyerine zarar verme ve cinayetin de yer aldığı birçok suçtan aranan B.C., yasa dışı yollarla Gürcistan’a kaçmış ve burada çıkardığı sahte kimlikle Balkanlara geçmişti. Türk İnterpol'ünün hakkında kırmızı bülten çıkardığı C., 2022 yılı temmuz ayında Karadağ’da yakalanmıştı.

Türkiye’nin hapsedilmesini ve iadesini talep ettiği C.’nin iadesi, Karadağ yargısı tarafından 2023 yılı nisan ayında onaylanmıştı.

MİT TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ SAĞLADI

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018'de yurt dışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı "Deniz" kod adlı B.C.'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan B.C., 2018'de Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı.

2020 yılı başında sahte pasaport ile Belarus'a geçen B.C., daha sonra Karadağ'a gitti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda, "Mehmet Ali Bayhan" adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan B.C. tutuklandı.

Türkiye'den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurt dışından yönetmeyi sürdüren, son olarak 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022'de İzmir'de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettiren B.C.'nin adı 8 Eylül 2022'de İstanbul'un Şişli ilçesinde suikasta uğrayan Sırp çete elebaşı Jovan Vukotıc dosyasında da geçti.

MİT, 2018'de yurt dışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı B.C.'nin Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü.

Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonların kuruldu, hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen temaslar sonucu B.C., emniyet güçlerine teslim edildi.

B.C.'nin MİT'in yürüttüğü başarılı bir operasyon ile Türkiye getirilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi ile aktif olarak faaliyet gösteren suç örgütü Camgöz Grubu'na da büyük bir darbe vurulmuş oldu.

İHA/AA