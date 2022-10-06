Morgda ceset torbasını açan doktor gözlerine inanamadı

Avustralya'da ceset torbasına konup morga kaldırılan bir adamın hayatta olduğu ortaya çıktı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avustralya korku filmlerini aratmayan bir iddia ile çalkalanıyor. WA Business News'de yer alan habere göre Batı Avustralya'nın Perth kentinde yer alan Rockingham hastanesindeki hemşireler 5 Eylül akşamı palyatif bakım altında olan 55 yaşındaki bir adamın öldüğüne karar verip onu ceset torbasına koyduktan sonra morga gönderdiler.

Hemşirelerin adamın öldüğünü ailesine haber verdiği ancak yapılması yasal olarak zorunlu olan ölüm sertifikasını düzenlemedikleri öğrenildi.

CESET TORBASININ FERMUARINI AÇINCA ŞOKE OLDU: GÖZLERİ AÇIKTI

Hayatını kaybeden adamın organ bağışçısı olması nedeni ile organ bağış örgütü ertesi gün hastane ile iletişime geçti ve organları almak için ölümün onaylanmasını istedi.

Ölüm onayı için incelemeyi yapan doktor ceset torbasını açtığında kan donduran bir gerçekle karşılaştı.

Adli tıp raporuna göre doktor, adamın hastane önlüğünde kolundaki yaralanmadan kaynaklanan taze kan lekesi gördü. Adamın uzuvlarının pozisyonları yerleştirildikten sonra hareket ettiğine işaret ediyordu ve gözleri açıktı.

HASTANE PERSONELİ BASKI YAPTI AMA DOKTOR GERİ ADIM ATMADI

Doktor tüm bu tutarsızlıkları hazırladığı rapora yazdı ancak hastane personeli doktordan ölümün 6 Eylül'de meydana geldiğini belirten bir belge hazırlamasını istedi.

Hastane personelinin uyguladığı baskıya rağmen ölüm tarihini değiştirmeyen doktor bu durumu bölüm başkanına bildirdi. Büyük skandal da böylece patlak vermiş oldu.

"TEK KELİME İLE AFFEDİLEMEZ VE KORKUNÇ"

Adli tıp konuya ilişkin soruşturma başlatırken muhalefetin sağlık sözcüsü Libby Mettam, iddianın 'tek kelimeyle affedilemez ve korkunç' olduğunu belirterek kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.