Moskova'da konser salonunda katliam: Onlarca ölü ve yaralı var

Moskova'daki bir konser salonunda silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının Crocus Belediye binasında yaşandığı ve patlama sesleri duyulduğu rapor edildi. Şu ana kadar resmi olmayan kaynaklar en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Tass haber ajansında yer alan habere göre, saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu Crocus Belediye binasında patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi. RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş en az üç kişinin silahla ateş ettiğini söyledi. Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 14 ölü olduğu bildirildi. İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi. Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu bilirtilirken, Moskova Belediye başkanından ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Olay yerine 70'den fazla ambulans gönderildiği söylendi. Beyaz Saray'dan silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğu açıklanırken Moskova'da yaşayan Amerikalıların bulundukları yerde kalmaları ifade edildi. Saldırılarla ilgli konuşan Dışişleri Bakanlığı "Tüm dünya Moskova'daki saldırıyı kınamalı" açıklaması yaptı. İnterfaks haber ajansına göre konser salonu yakınlarında ikinci bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Moskova'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Moskova'da hafta sonu yapılacak tüm toplu etkinlikler iptal edildi.