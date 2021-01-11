Moskova'da üçlü zirve! Liderler bir araya geliyor

Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez bir araya geliyor. Buluşma Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi:

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.



ZİRVEDEN BEKLENTİLER

Aliyev'in savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getireceği düşünülüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Zirvede Putin'in netlik kazandırmak istediği en önemli hususun ise, 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı aktarıldı.

Kremlin'in zirveden beklentisinin Karabağ'ın statüsünü netleştirmek ve önümüzdeki yıllarda hangi kurallara tabi olacağını belirlemek olduğu ifade edildi.

10 KASIM 2020'DE İMZALANAN ANLAŞMA

10 Kasım 2020'de silahların sustuğu anlaşmayı Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan birlikte imza koymuştu. Yenilgi anlaşmasını imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, o günden bu yana istifa baskısı altında.

Anlaşmayla Azerbaycan yaklaşık üç 30 yıldır işgal altında olan topraklarının büyük çoğunluğunu kurtardı.