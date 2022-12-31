Motosikletli sapığa suç üstü!

İğrenç olay Tayland'ta yaşandı. Motosikletiyle seyir halindeki bir kişi, sokak ortasında cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yapmaya başladı.

Tayland'ta cinsel organını sokak ortasında göstermekle suçlanan 49 yaşındaki adam uçağa binerek polisten kaçmaya çalışırken tutuklandı. İtalyan uyruklu zanlı Tayland’ın Pattaya kentinde motosiklet cinsel organını gösterip mastürbasyon yapmakla suçlandı. Göçmenlik memurları tarafından tutuklanarak gözaltına alınan adam hakkındaki suçlamaları kabul etti.

KAMERAYA KAYDETTİ

34 yaşındaki beş çocuk babası Prateep Thongkom tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen adam öğle saatlerinde Suvarnabhumi Havaalanında tutuklandı. 49 yaşındaki adam, toplum içinde uygunsuz davrandığını itiraf etti ve gözaltından serbest bırakılmadan önce 3.000 baht (yaklaşık 1.621 TL) para cezasına çarptırıldı.

Polis memurları ayrıca, zanlının ülkeye döndükten sonra aynı eylemi tekrar gerçekleştirmesi halinde artık izleneceğini ve vizesinin iptal edileceğini de doğruladı.