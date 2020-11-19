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  3. 19 Kasım 2020 19:13

Mucize kurtuluş saniye saniye kamerada!

Rusya’da çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparatı üst geçide çarpması sonucu ikiye bölen üst geçit arkadan gelen araca düştü.

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Rusya'da mucizenin böylesi denen bir olay yaşandı.Başkent Moskova'da, seyir halinde trafikte ilerleyen çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparat üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki bölünen üst geçit arkadan gelen aracın üzerine düştü. O anlar araç kamerasına anbean kaydedildi.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü çevredekilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Rusya basını kazayı mucize kurtuluş olarak nitelendirdi.

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