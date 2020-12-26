Mutasyon geçiren koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

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Fransa Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan Fransa'ya dönen bir Fransız'da korona virüsün mutasyona uğramış türüne rastlandığı duyuruldu. Ülkedeki ilk vakanın Tours kentinde kaydedildiği, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
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