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  3. 26 Aralık 2020 11:48

Mutasyon geçiren koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor. Fransa'da İngiltere'den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

Mutasyon geçiren koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!
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Fransa Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan Fransa'ya dönen bir Fransız'da korona virüsün mutasyona uğramış türüne rastlandığı duyuruldu. Ülkedeki ilk vakanın Tours kentinde kaydedildiği, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

 
 

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