Mutasyonlu virüste korkutan açıklama: Maske işe yaramıyor!

Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. İtalya’da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti'den mutasyonlu virüs açıklaması geldi. Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.

'Gençleri son derece etkiliyor'

Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, "FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor. Daha öldürücü değil ama kesinlikle daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor. Kolay adapte olup hızlı hastalık yapıyor. Bu nedenle mutasyonlu varyanta karşı dikkatli olmalıyız. Tüm dünyada tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Saı kategoriye seçildi

Salgının ikinci dalgasının görüldüğü Kasım 2020'de, topyekun kapanma yerine bölgesel tedbir stratejisini uygulamaya koyan İtalyan hükümeti, yılbaşı tatil döneminin ardından yüksek riskli kapsama aldığı ülkenin büyük kısmında virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) düşmesi nedeniyle bölgelerin risk seviyesini güncelledi.

Buna göre, bugünden itibaren 21 idari bölgeden 16'sı orta riskli 'sarı' kategoriye geçerken, Puglia, Sardinya, Sicilya, Umbria ve Bolzano Özerk Yönetimi'nin olduğu 5 bölge ise yüksek riskli 'turuncu kategoride' yer aldı.

Yetkililerden tedbir çağrısı

Yetkililer, özellikle hafta sonu Roma, Milano ve Napoli gibi kentlerde görülen yoğun kalabalıklar sonrasında halkı, sosyal mesafe ve kalabalıklar oluşturmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, risk seviyesinin düşürülmesiyle bölge renginin değişmesinin 'tehlikenin geçtiği' anlamına gelmediğini vurguladı.

Salgının gidişatını en yakından takip eden kurum olan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), 6-19 Ocak dönemine ilişkin 29 Ocak'taki değerlendirme raporunda, ülke genelinde Rt endeksinin 1'in altına gerileyerek, 0.84 olduğunu açıklamıştı.

İlk yerleşik vakanın 21 Şubat 2020'de görüldüğü İtalya'da, o tarihten bugüne kadar 2 milyon 553 bin 32 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle toplamda 88 bin 516 kişi hayatını kaybetti.





