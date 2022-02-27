Müzakerelerde son durum! Ukrayna Putin'in teklifini kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti. Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna, Rusya'nın görüşme teklifini kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ile Belarus'ta bir görüşme olacağını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise jet yanıt geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

"MOSKOVA ŞİMDİ UKRAYNALILARI BEKLİYOR"

"Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a ulaştı" diyen Peskov, heyette savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra devlet başkanlığının da temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Peskov, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi.

ZELENSKİY'DEN VİDEO MESAJ

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Rusya ile müzakereler için belirlenecek şehre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakereler için Minsk'i kendilerinin değil Rusya'nın seçtiğini belirten Zelenskiy, 4 gün önce Belarus topraklarından Ukrayna'ya kruz füzeleri atıldığını, uçak, helikopter ve tankların Ukraynalıları öldürdüğünü ve evleri yerle bir etmeye başlandığını kaydetti.

"SİZ UYUDUNUZ AMA BİZ UYANDIK"

Kiev'e 4 gün önce 1941'de olduğu gibi saat 04.00'te saldırıldığını ifade eden Zelenskiy, "Siz uyudunuz ama biz uyandık. Biz artık yatmıyoruz, savaşıyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ülkelerine Belarus topraklarından saldırı yapılmamış olsaydı müzakereler için Minsk'i kabul edebileceklerini belirterek Belarus'un tarafsız olduğu dönemde pek çok kez orda müzakere gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

İSTANBUL ÖNERİSİ

Belarus'ta bugün yapılan anayasa değişikliği referandumuna işaret eden Zelenskiy, "Önemli kararınızı henüz vermediniz. Bu yalnızca size bağlı, Rusya, Ukrayna ya da ABD'ye değil, yalnızca Belarus halkına bağlı." diye konuştu.

Zelenskiy, "Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya ile müzakereler için, ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir." ifadesini kullandı.

İBRAHİM KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINI YİNELİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

RUSYA SAAT VERDİ: SAAT 15.00'E KADAR...

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00’e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel’deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA KABUL ETTİ

Sürenin dolmasına dakikalar kala Ukrayna'nın müzakere teklifini kabul ettiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy "Ukrayna Belarus'un Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" dedi.