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Müzede film gibi soygun: Paha biçilemeyen eserler çalındı

Müzede film gibi soygun: Paha biçilemeyen eserler çalındı
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Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'da bulunan Drents Müzesi'ne götürülen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.

Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu. Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı kaydedildi. Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini araştırırken failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

Drents Müzesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan ve milattan önce 450'ye dayanan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı. Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın, “Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'da bulunan Drents Müzesi'ne götürülen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.

DHA

Etiketler Romanya Hollanda drents müzesi altın miğfer
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