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Müzede kabus: Minik çocuk 3 bin 500 yıllık eseri kırdı

Müzede kabus: Minik çocuk 3 bin 500 yıllık eseri kırdı
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İsrail'de 4 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle birlikte müzede dolaşırken yanlışlıkla 3 bin 500 yıllık bir kavanozu düşürerek kırdı.

İsrail'in Hayfa kentindeki Hecht Müzesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, kavanozun MÖ 2200 ile 1500 yılları arasındaki Tunç Çağı'na ait olduğunu ve nadir bir eser olduğunu ifade etti. Müze, arkeolojik buluntuların "engelsiz" bir şekilde sergilenmesinin "özel bir çekicilik" sağladığına inandığından, camsız olarak sergilediklerini söyledi. Çocuğun babası, oğlunun içinde ne olduğunu merak ettiği için kavanozu eline aldığını ve ardından düşürdüğünü söyledi.

 Hecht Müzesi yetkilisi Lihi Laszlo, "Sergilenen eşyalara kasıtlı olarak zarar verilen durumlar da yaşıyoruz ve bu tür vakalar, polis de dahil edilmek üzere büyük bir ciddiyetle ele alınıyor. Ancak burada durum farklıydı. Kavanoz müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara hasar gördü. Restorasyon için bir uzman görevlendirildi ve eser kısa bir süre içinde yerine geri konulacak" diye konuştu.

Müze yetkilileri yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca eserlerin bariyerler veya cam duvarlar olmadan sergilendiğini ve nadir rastlanan bu olaya rağmen bu geleneği sürdürmeyi amaçladığını belirtti. Müze, arkeolojik kazılarda bulunan benzer çanak çömlek parçalarının genellikle kırık veya eksik halde bulunduğunu, bu nedenle bu sağlam çömleğin keşfedildiğinde "etkileyici bir buluntu" olduğunu söyledi.

Hecht Müzesi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Üniversitesi arazisinde yer alıyor ve arkeoloji ve sanat eserlerini sergiliyor.

 

BBC Türkçe

Etiketler Hecht Müzesi Hecht müze tarihi kavanoz minik çocuk İsrail
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